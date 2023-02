Russisk mand sigtet: Beboer råbte af indbrudstyv på vej ind igennem vinduet

STENHØJ:En 38-årig russisk mand bliver onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for et indbrudsforsøg i Stenhøj vest for Frederikshavn.

Den russiske mand - der har bopæl i Tyskland - blev anholdt kort tid efter, en kvindelig beboer havde overrasket en indbrudstyv.

Det skete omkring klokken 06.30 tirsdag morgen, hvor beboeren hørte en rude blive smadret. I udestuen til huset fik beboeren øje på en mand, der var på vej ind af vinduet. Hun råbte af tyven og lyste på ham, hvilket fik ham til at stikke af, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Senere på morgenen fik politiet så et opkald fra en anden borger i Stenhøj, der havde kontakt til den russiske mand. Borgeren ringede ikke på baggrund af indbruddet, men fordi han synes, at der var noget mærkeligt ved manden, fortæller Peter Skovbak.

Da politiet kom frem, fik betjentene hurtigt en mistanke om, at den 38-årige mand kunne stå bag det mislykkede indbrud tidligere på morgenen.