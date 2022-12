Rutebus havnede i grøften: To er kommet til skade

En rutebus har fredag eftermiddag lagt sig i grøften på Glyngørevej ved Vester Lyby nord for Skive.

Der er syv passagerer i bussen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

To er kommet til skade.

I første omgang lød meldingen, at ingen var kommet til skade, men at de ikke kunne komme ud af bussen.

Politiet oplyser, at ekstra ambulancer er på vej mod stedet, og at man skal give plads i trafikken.

Midt- og Vestjyllands Politi har fredag eftermiddag også været ude til en ulykke på Hovedvej A13 - Viborg Hovedvej - nord for Hjøllund, hvor to biler var kørt frontalt sammen. Her kom tre personer til skade.

Der var tale om ikke-kritiske skader, og de blev kørt til sygehuset. Vejen var midlertidigt spærret i forbindelse.

/ritzau/