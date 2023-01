Flere nordjyder ramt af fyrværkeriskader

NORDJYLLAND:Fem personer kom til skade, da det nye år blev skudt ind. Én person fik en alvorlig håndskade i forbindelse med affyring af fyrværkeri, og fire andre personer fik øjenskader.

Det er alle mænd, der er kommet til skade.

Det fortæller overlæge på akut- og traumecenteret på Aalborg Universitetshospital, Lars Thomsen.

Mest alvorligt var det for manden, der fik en håndskade. Han måtte overføres til Odense Universitetshospital, hvor man er specialister i håndkirurgi.

De fire øjenskader ser derimod umiddelbart ikke ud til at blive permanente, fortæller Lars Thomsen.

Ud over fyrværkeriskaderne så havde 15 personer fået så meget at drikke, at de måtte en tur på akutafdelingen.

Overlægen vurderer, at dette nytår ligger på niveau med tidligere år i forhold til antal skader.