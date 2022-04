Så sig selv på overvågningsvideo - røver meldte sig selv

NØRRESUNDBY:En 26-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for to røverier i Nørresundby i starten af april.

Det ene røveri blev begået 9. april mod en kiosk på Stationsvej, og det var overvågningsbilleder fra kiosken, der endte med at fælde røveren.

Efter nogle ugers efterforskning offentliggjorde politiet 25. april overvågningsbilleder fra kiosken, og det fik den 26-årige til at melde sig selv.

Under grundlovsforhøret onsdag, der blev holdt for lukkede døre, erkendte han sig også skyldig i røveriet mod kiosken.

Til gengæld nægter han sig skyldig i det andet røveri, han er sigtet for, oplyser anklager Anne Thyrrestrup.

Det drejer sig om et røveri mod Mors Pizza på Vestergade i Nørresundby, som blev begået 6.april - altså få dage før kioskrøveriet.

Fælles for begge røverier er, at gerningsmanden var maskeret og truede med en kniv til at få udleveret penge.