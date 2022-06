Nu reagerer Royal Greenland efter stort hashfund på skib

FREDERIKSHAVN:Mandag fandt toldere og politi 23 kilo hash på det grønlandske fiskeskib "Avataq" i havnen i Frederikshavn.

Ingen af de 22 besætningsmedlemmer ville vedkende sig den store mængde hash, som i Grønland ville have en salgsværdi på mange millioner kroner.

Nordjyllands Politi er fortsat i gang med efterforskningen, og ejeren af skibet - Royal Greenland - overvejer nu at skærpe kontrollen i forsøg på at bremse hashsmuglingen til Grønland.

Ikke første gang

Det er langtfra første gang, politi og toldere finder hash skjult på skibe, der sejler fra Danmark til Grønland. Og hashsmuglerne har da også mulighed for at tjene mange penge - millioner af kroner.

Salgsprisen på hash er omtrent 10 gange så høj i Grønland i forhold til i Danmark.

De 23 kilo hash, som politi og toldere fandt på skibet i Frederikshavn, ville kunne sælges for omkring 11 millioner kroner i Grønland.

Nu er hashen i beslaglagt af politiet, og fiskeskibet forlod sent mandag aften Frederikshavn - med alle besætningsmedlemmer om bord.

Politiets spor

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen.

- Vi efterforsker ud fra det, vi har. Vi har foretaget tekniske undersøgelser og har flere spor, også videoovervågning, fortæller politiassistent Emil Thomsen fra politiet i Frederikshavn.

- Det er set før, at vi finder hash på skibe, der skal til Grønland. i de mængder, fortæller han.

Toldstyrelsen vil ikke give detaljer om hashfangsten i Frederikshavn, men skriver i en mail til Nordjyske, at det skete ved en rutinemæssig stikprøvekontrol.

Fakta om Royal Greenland Royal Greenland er Grønlands største virksomhed og verdens største producent af koldtvandsrejer.

Royal Greenland ejes af Grønlands Selvstyre.

Selskabet har næsten 2000 ansatte, heraf ca. 800 i Grønland.

Selskabets hovedkontor er placeret i Nuuk.

Royal Greenland blev oprettet i 1774 under navnet Den Kongelige Grønlandske Handel.

Firmaet havde statsligt monopol indtil 1950 og eksisterede i sin daværende form indtil 1985. Derefter blev det oprettet som eksportselskab under navnet Proeks (senere Royal Greenland).

I 1979 overtog Grønlands Landsstyre selskabet, og i 1990 blev det oprettet som et selvstændigt aktieselskab. Kilde: Wikipedia og Royal Greenland VIS MERE

Opfordrer til tjek af skibe

Royal Greenland understreger, at selskabet gør, hvad det kan, for at undgå hashsmuglingen.

- Hver eneste gang, vi har et skib i Danmark og andre steder udenfor Grønland, opfordrer vi myndighederne til at gå om bord og tjekke skibet inden afsejling, siger produktionsdirektør Lars Nielsen fra Royal Greenland.

Hundreder af personer

Skibet, hvor politi og toldere mandag fandt de 23 kilo hash, havde været på værft i Frederikshavn siden april.

- Det er jo ikke os, der smugler hash om bord på skibet. Vi gør, hvad vi kan, for at undgå det, men det er klart, at der på et værftsophold, hvor der dagligt kommer 100 mennesker om bord, og hundredevis af paller med alt muligt udstyr, så er der selvfølgelig en risiko for, at der bliver smuglet noget om bord, siger Lars Nielsen.

Hash-fyring

Royal Greenland har nul-tolerance, når det gælder hash.

- Hvis vi opdager, at ansatte har hash eller er påvirket af det, bliver de fyret. Besætningen er helt klar over den konsekvens, understreger produktionsdirektøren.

Det er før sket, at medarbejdere hos Royal Greenland er blevet fyret af den årsag. Hvor mange, kan produktionsdirektøren ikke sige.

Kontrol skærpes måske

- Jeg håber, politi og toldere fandt det hele på skibet. Og jeg håber, de finder dem, der står bag, siger han.

Nu vil Royal Greenland vurdere, om kontrollen kan forbedres i forsøg på at undgå hashsmugling med selskabets skibe:

- En strammere kontrol er reelt den eneste måde at gøre det på, siger produktionsdirektøren.