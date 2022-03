Salgselev snød bilforhandler i flere år - puttede flere hundrede tusind kroner i egen lomme

HADSUND:En salgselev hos en bilforhandler i Hadsund nøjedes ikke kun med at tjene penge til sin arbejdsgiver - igennem knap to år stak han nemlig knap 400.000 kroner i egen lomme.

Den nu 26-årige tidligere salgselev startede sine svindelnumre i september 2017, kort tid efter han var blevet ansat, og fortsatte indtil januar 2019, hvor han blev opdaget af chefen.

Onsdag blev han så fundet skyldig i 25 forhold af svindel af forskellig karakter - hovedsageligt bedrageri og dokumentfalsk, men også underslæb og tyveri, oplyser anklager David Hvelplund.

Både familie og udlejer fik penge

En af salgselevens fortrukne svindelnumre var, at han udstedte falske kreditnotaer på, at kunder havde penge til gode hos bilforhandleren.

På den måde fik han bogholderiet til at udbetale pengene. Nogle gange fik han dem kontant, og andre gange blev pengene overført til forskellige kontonumre, som salgseleven havde opgivet.

Det var selvfølgelig ikke kunders kontonumre, men derimod blev pengene sat ind på salgselevens egen konto eller hans families konto. I et tilfælde blev der også udbetalt penge til hans udlejer, fortæller David Hvelplund.

Den 26-årige er også fundet skyldig i at have solgt en bil, hvor han kom hele fortjenesten i egen lomme, ligesom han også havde stjålet fra kassen i en periode, hvor han var ansvarlig for at tælle kassen op.

Chefen fattede mistanke

Det systematiske bedrageri stoppede dog, da chefen begyndte at undre sig over nogle kreditnotaer, som han skulle have udstedt, men som han ikke kendte noget til.

Den 25-årige erkendte 12 af de 25 forhold, han er fundet skyldig i. Resten nægtede han.

Straffen bliver først udmålt i maj, da den 25-åriges personlige forhold først skal undersøges, oplyser David Hvelplund.