Se billederne: Eftersøger vidner til designkup

HOBRO:Nordjyllands Politi offentliggør nu overvågningsbilleder fra to indbrud hos Kop og Kande på Adelgade i Hobro, hvor der er stjålet store mængder designervarer.

Første indbrud skete fredag 31. marts kl. ca. 03.30. Her kom gerningsmændene ind via et lager, der ligger i umiddelbar tilknytning til butikken. Her blev der stjålet designervarer, fra mærker som Royal Copenhagen, Blå Elements, Kay Bojesen mv.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Indbrud hos Kop og Kande i Hobro. Foto: Nordjyllands Politi

Der foreligger endnu ikke en samlet opgørelse, men der er tale om dyre varer, og det er derfor også formodningen, at gerningsmændene slap afsted med koster til en meget høj samlet værdi.

Andet indbrud tirsdag 11. april kl. 22.28.

Her kom gerningsmændene igen ind via lageret, hvor en dør var opbrudt. Igen blev der stjålet varer fra bl.a. Kay Bojesen. I løbet af ganske få minutter var både vægter og politi på stedet, men gerningsmændene var allerede flygtet fra stedet.

Politiet søger vidner

Nordjyllands Politi efterlyser vidner, som kan have set noget på gerningsstedet. Især ved det seneste indbrud er det politiets opfattelse, at der stadig har været ”liv i byen”. Det kan også være vidner, der har set et køretøj køre hastigt fra stedet, eller andre som kunne have kendskab til sagen på anden måde, skriver Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen.



Hvis man har oplysninger bedes man kontakte politiet på tlf. 114.