Se videoen: Her får drabsmanden sin dom

38-årige Thomas Thomsen skal i forvaring. Det har Retten i Aalborg bestemt torsdag.

Der er givet tilladelse til at optage lyd og billeder af selve domsafsigelsen - der dog først måtte blive vist forskudt.

Se videoen herunder:

Ikke enighed om dommen

De tre dommere og seks nævninge var ikke enige om, hvilken straf Thomas Thomsen skulle dømmes.

Der blev afgivet fire stemmer for fængsel på livstid.

Seks stemmer for forvaring og to stemmer for 16 års fængsel.

Dermed er det stemmeflertallet der har afgjort, at den 38–årige skal idømmes forvaring.

Anket

Efter domsafsigelsen meddelte forsvarsadvokat Mette Grith Stage, at hun havde anket dommen.

Enten til frifindelse eller til strafformildelse.

Dermed er sagen ikke endeligt slut endnu, da den derfor skal føres for landsretten også.