Se videoen: Ved du, hvem røveren er?

AALBORG/NIBE:Nordjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp med at identificere den person, som formodes at stå bag to røverier, der er begået i henholdsvis Nibe og Aalborg Øst.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det første blev begået 16. marts i en blomsterforretning i Nibe. Det andet 25. marts hos en frisør i Aalborg Øst.

Fra det første røveri hos ”Blomsterpigen” på Skomagergade i Nibe har Nordjyllands Politi et signalement af manden, der beskrives som:

- 170-180 cm høj,

- almindelig kropsbygning,

- han talte dansk uden accent,

- sort maskering uden huller til øjne, næse eller mund, lysegrå hættetrøje med logo på brystet, sorte joggingbukser, sorte sko med meget markeret hvid kant ved sålen og grå arbejdshandsker.

Fra røveriet 25. marts på Lemvigvej 80 i Aalborg Øst er der optaget denne video af røveriet:

- Vi hører gerne fra personer, der mener at kunne genkende gerningsmanden – måske på stemmen eller måden han går på. Ved begge røverier har det været ofrenes opfattelse, at manden var i besiddelse af en pistollignende genstand. Han opførte sig i øvrigt meget roligt og fattet. Vores efterforskning har indtil videre ikke ført til, at vi har identificeret manden, så derfor beder vi nu offentligheden om hjælp, lyder det fra politikommissær Kenneth Rodam, leder af politiets efterforskning af sagen.

Ved hændelsen i Nibe blev den formodede gerningsmand, kort efter af have forladt forretningen, set siddende som passager på en scooter, der kørte væk fra stedet.

Nordjyllands Politi hører gerne fra folk, der har set denne scooteren eller andet relevant i Nibe 16. marts omkring klokken 14.43.

Ved begge røverier lykkedes det manden at komme fra gerningsstedet med et ukendt pengebeløb.

Har man oplysninger i sagen, eller genkender pågældende, bedes man henvende sig på telefon 114.