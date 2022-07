Sidste livstegn var i Aalborg: Franks familie er dybt bekymret

AALBORG:Siden 13. juli har 29-årige Frank McCaughey fra Nordirlands hovedstad Belfast været som sunket i jorden.

Den dag blev han kontaktet af dansk politi på banegården i Aalborg, hvor han fortalte, at han havde planer om at tage toget til København.

Siden har der ikke været livstegn fra den unge nordirer, og det bekymrer hans familie dybt.

- Han rejser ofte alene, men han sørger altid for at holde hyppig kontakt til enten familie eller venner. Der går normalt højst en dag eller to, hvor vi ikke hører fra ham enten online eller på telefon. Men aldrig så længe som denne gang. Men denne gang har ingen af os hørt fra ham siden 11. juli, og vi er selvfølgelig dybt bekymrede, siger hans søster, Niamh, der bor i Devon i det sydvestlige England.

Hun fortæller, at hendes bror, der er ivrig amatørfotograf, ofte rejser alene, så det er familien vant til.

- Han elsker at rejse og tage billeder, fortæller søsteren, som oplyser, at det var første gang, hendes bror besøgte Danmark.

29-årige Frank McCaughey er ivrig amatørfotograf og rejser ofte alene i udlandet for at tage billeder. Besøget i Danmark var hans første hertil. Privatfoto

Efter ni dage uden livstegn fra Frank McCaughey kontaktede familien 20. juli dansk politi, som kunne oplyse, at der var lavet et notat i deres system om mødet med to betjente på banegården i Aalborg.

- To dage senere fik den britiske ambassade det bekræftet. Vi har siden kontaktet dansk politi, som desværre ikke har yderligere "updates" om ham, fortæller Niamh McCaughey.

Familien har siden kontaktet en række medier - deriblandt Nordjyske - i håb om, at en efterlysning af deres bror kan kaste lys over hans forsvinden.

Niamh McCaughey siger til Nordjyske, at familien ikke ventede 29-årige Frank hjem på et bestemt tidspunkt.

- Når han rejser udlandet - og det gør han ganske tit - er det ofte noget, han først beslutter, når han er afsted, fortæller hans søster.

Frank McCaughey er 165 centimeter høj og slank af bygning. Han har grønne øjne og to ar i panden over hans øjenbryn.

Oplysninger om den forsvundne mand kan gives til dansk politi på telefonnummer 114.