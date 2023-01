Sigtelse: Skud mod 33-årig var planlagt

AALBORG:Det var planlagt, da en 33-årig mand søndag blev skudt mens han sad i sin bil på Vesterbro.

Det er i hvert fald politiets opfattelse. Det kom frem under grundlovsforhøret, hvor de tre er sigtet for drabsforsøg.

Ifølge sigtelsen aftalte de to mænd og kvinden at mødes med den 33-årige ved Budolfi Apotek, hvor den ene af mændene affyrede flere skud mod ham.

Den 33-årige blev ramt to gange - i armen og i brystregionen, kom det frem, da sigtelsen blev læst op.

De tre sigtede nægter sig alle skyldige.

Under grundlovsforhøret ønskede den 20-årige kvinde ikke at være i retslokalet, mens de to unge mænd var til stede.

Hun sad derfor i et lytterum.

Dørene blev lukket efter sigtelsen blev læst op af hensyn til efterforskningen.