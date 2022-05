Sigtelse: To mænd skød pulverslukker af i ansigt på kvinde og smadrede ting med økse og hammer

HØRMESTED:To mænd på henholdsvis 30 og 28 år er blevet varetægtsfængslet, sigtet for et - tilsyneladende - umotiveret overfald på en 31-årige kvinde i hendes hjem i Hørmested ved Sindal.

Omkring klokken 05.15 tirsdag morgen skaffede de to mænd sig adgang til kvindens bolig, hvor de skød en pulverslukker af i ansigtet på hende. Herefter trængte de ind i boligen, hvor kvindens 11-årige søn befandt sig.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Indenfor begyndte de to mænd at smadre ting med en økse og en hammer. Det gik blandt andet ud over en lampe og en rude i entredøren, ligesom pulverslukkeren igen blev skudt af inde i hjemmet. Udenfor blev ruden på kvindens bil knust.

Det er stadig uvist, hvad baggrunden for det usædvanlige overfald er. For umiddelbart er der intet der tyder på, at de to mænd kender kvinden, de gik ud over, fortæller anklageren.

Grundlovsforhøret mod mændene blev holdt for lukkede døre. De er sigtet for vold, husfredskrænkelse, hærværk og trusler.

Den ene af mændene er fra Aalborg, mens den anden er fra Nørresundby. Begge er kendte af politiet i forvejen.