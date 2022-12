Sigtet for dramatisk angreb på fangetransport: Fire mænd løsladt

AALBORG:Fire unge mænd, der har siddet varetægtsfængslet for at forsøge at befri deres kammerat fra en fangetransport, er blevet løsladt.

Sigtelsen mod dem dog er opretholdt, og politiet forventer, at der bliver rejst tiltale i sagen indenfor den kommende tid, oplyser politikommissær Kenneth Rodam.

- Vi har vurderet, at sagen nu er færdigefterforsket, og derfor er der ikke længere grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen, siger politikommissæren.

De fire mænd er sigtet for et dramatisk flugtforsøg, der skete 18. november omkring klokken 15 på Vesterbro ved Kong Christians Allé midt i Aalborg. Her havde en 20-årig mand netop været i retten i sagen om et drabsforsøg ved Idrætsbyen i Aalborg, hvor en nu 24-årig mand blev lokket i baghold og ramt af skud i benet.

På Vesterbro spærrede en bil vejen for fangetransporten med den 20-årige, og ifølge sigtelsen hoppede en maskeret mand ud af bilen med en genstand i hånden og gik frem mod fangetransporten. Det lykkedes dog personalet fra kriminalforsorgen at slippe væk ved at køre op på cykelstien.

Den 20-årige mand, som blev forsøgt befriet, er senere blev idømt tre års fængsel for sin rolle i skuddramaet i Idrætsbyen. En 20-årig medtiltalt blev idømt halvandet års fængsel, og blev løsladt efter dom.