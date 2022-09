Sigtet for grov vold mod kæreste: Besvimede af kvælertag

SÆBY:En 24-årig mand bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han er sigtet for grov vold mod sin 27-årige samlever.

Manden blev anholdt mandag aften, efter politiet havde fået en anmeldelse om vold på en adresse i en mindre by ved Sæby omkring klokken 20.30.

Her er manden sigtet for at have slået sin kæreste, revet hende i håret og taget kvælertag på hende, så hun kortvarigt besvimede, fortæller politikommissær Emil Thomsen, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.