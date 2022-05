Sigtet i Mia-drabssag har hyret topadvokat

NORDJYLLAND:Den 36-årige nordjyske mand, der er sigtet for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn, og som i denne uge frivilligt fik sin varetægtsfængsling forlænget, fik for tre uger siden ny forsvarer.

Han har hyret en af Danmarks mest kendte advokater til at stå i spidsen for sit forsvar, når sagen - som endnu ikke er berammet - skal for retten.

Mette Grith Stage er kendt som forsvarer i adskillige sager af særdeles alvorlig karakter. I det nordjyske har hun blandt andet været forsvarer i retssagen om drabet på et 30-årigt medlem af rockerklubben Hells Angels. Drabet fandt sted i Hobro. Også sagen fra Aalbæk Havn, hvor fem nordmænd blev anklaget for at ville smugle 260 kilo hash til Norge, havde Stage som en af forsvarerne.

Nu har hun sagt ja til at være forsvarer i en drabssag, der kan gå hen og blive en af årtiets mest omtalte.

- Det er mit arbejde

- Jeg har sagt ja, fordi mit arbejde er at være forsvarsadvokat. Så hvis nogen beder om min hjælp, er mit udgangspunkt - hvis jeg har de fornødne kompetencer på det område - at så siger jeg ja. Lige præcis drabssager har jeg haft mange af, så her har jeg en vis erfaring at trække på, siger hun.

Hvad siger du til den sag, du skal være forsvarer i?

- Det er en frygtelig sag. Sådan som den er fremstillet i medierne, kan vi alle sammen blive enige i, at den er uhyggelig, grusom og tragisk. Men det har ikke nogen betydning for mig, når jeg skal vurdere, om jeg skal påtage mig sagen eller ej, mener Mette Grith Stage.

Hendes indstilling til det at være forsvarsadvokat er, at hun tager sagerne, uanset hvad de handler om.

- Det gør jeg, fordi vi har et retssystem, der er båret af, at alle har ret til en forsvarer - og det har man også, når man sidder som sigtet i de rigtigt grimme sager.

- Og nu er det altså også sådan, at min klient har nægtet sig skyldig i drab, da han var i grundlovsforhør. Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, understreger Mette Grith Stage.

Sagen er endnu ikke berammet. Hvornår forventer du, den skal for retten?

- Det er min erfaring, at efterforskning i drabssager - også i sager, hvor der kun er én sigtet, og politiet derfor ikke skal efterforske en masse - tager rigtig lang tid. Jeg har været forsvarer i drabssager, hvor den sigtede har tilstået. Her har det ikke været usædvanligt, at det alligevel kan tage op til et år, siger hun.

