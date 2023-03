Sigtet i sag om hvidvask for 214 millioner vil tilstå

Den sigtede i den hidtil største nordjyske sag om hvidvask er tilsyneladende parat til at få en hurtig afgørelse i retten.

Der er aftalt et retsmøde i Retten i Aalborg, hvor den 44-årige mand ventes at erklære sig skyldig.

Sigtelserne drejer sig om i alt 214 millioner kroner. Det fremgår af det dokument, som anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har sendt til retten.

I den såkaldte retsmødebegæring er der nævnt hvidvask i tre forskellige firmaer. Her skal han have modtaget de store beløb, som stammer fra lovovertrædelser.

Samtidig kræver anklagemyndigheden, at der sker konfiskation af 2,6 millioner kroner hos manden.

I retsmødebegæringen står også, at anklagemyndigheden udover fængsel kræver, at den 44-årige frakendes retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet i november.

I begrundelsen for fængslingen indgår blandt andet, at manden kan tænkes at ville flygte fra straffesagen.

Nordjyske har tidligere skrevet, at manden har libanesiske rødder, og at han måske var ved at stikke af til udlandet.

Men retten har også varetægtsfængslet manden af to andre grunde: Nemlig at han på fri fod måske ville ødelægge politiets opklaringsarbejde. Og at han måske ville fortsætte med økonomisk kriminalitet.

I øvrigt har Nordjyske også noteret, at manden har efterladt sig "en kirkegård af konkursramte virksomheder".

Retsmødet, hvor han ventes at tilstå, finder sted 9. maj og vil vare i tre timer.

I de senere år har politi og anklagemyndighed rejst en stribe store sager om hvidvask.

I flere af dem har ejere af små virksomheder gjort sig skyldige i at servicere folk, som ønsker at skjule, at deres penge egentlig stammer fra lovovertrædelser.

At der er blevet flere sager, skyldes også, at politiet ikke længere behøver at bevise den præcise lovovertrædelse, som pengene stammer fra.

/ritzau/