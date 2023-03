Sjældent indbrud hos kunsthåndværker: - Mit galleri er ikke forsikret

HIRTSHALS:Indehaveren af Galleri Grønfeldt på Hjørringgade i Hirtshals oplevede fredag det, som hun ikke troede, var muligt: et indbrud, hvor der bl.a. er stjålet unik håndslebet rav, glas og keramik.

- Jeg er dybt ulykkelig over det, der er sket - især i forhold til de andre kunsthåndværkere, der har deres ting udstillet her, og jeg er ikke forsikret, lyder det fra pottemager og galleri-ejer, Joan Grønfeldt.

Det er simpelthen for dyrt at forsikre sådan et galleri i forhold til risikoen for indbrud og tyveri.

- De ting, vi laver, er så svære at omsætte, at vi ligger helt i bunden på skalaen over, hvad indbrudstyve normalt går efter, siger Joan Grønfeldt.

Hun anslår, at der er stjålet effekter for cirka 10.000 kroner.

Der er bl.a. stjålet glas, keramik og rav. Privatfoto

Hun opdagede indbruddet fredag formiddag. Der var knust en rude, og tyvene har så rakt ind og taget de ting, der var udstillet i vinduet.

- Det var det vindue, hvor der var udstillet mest. De har måske troet, at det var smykker, som de forholdsvis nemt kan omsætte. Det er så hensynsløst og grænseoverskridende, siger Joan Grønfeldt.

Hun roser Nordjyllands Politi for hurtigt at komme forbi efter, at tyveriet fra opdaget og anmeldt, men de har også forklaret hende, at det er meget svært at spore den slags unikt kunsthåndværk, som er blevet stjålet.

Joan Grønfeldt har selv forsøgt at efterlyse de stjålne effekter på sociale medier, men indtil videre har hun ikke hørt noget.

Er dine udstillere med på, at galleriet ikke er forsikret?

- Det er er en klar aftale, at de udstiller på eget ansvar. Som sagt er det kendt i vores branche, at det er alt for dyrt at forsikre sig. Jeg er dog rigtig ked af det på deres vegne. Jeg har også fået stjålet nogle af mine egne ting, men jeg kan jo bare lave noget nyt, siger Joan Grønfeldt.