Skænderi i trafikken endte med en spand hundelort på bilen

BRØNDERSLEV:En simpel uenighed om, hvorvidt en 44-årig mand kørte med langt eller kort lys i sin bil, udviklede sig til road-rage og endte med en spand hundelort på bilen.

Det atypiske skænderi i trafikken skete mandag aften omkring klokken 21. Her var to mænd på henholdsvis 28 og 30 år godt sure over, at den 44-årige - efter deres mening - ikke havde blændet ned.

Efter et skænderi kørte parterne dog hver til sit. Den 44-årige kørte hjem på sin bopæl og parkerede bilen.

Men pludselig skete der noget ude ved bilen.

En spand med hundelort

Da den 44-årige kom ud til bilen, var den blevet beskudt med en luftpistol, så der var kommet ridser i lakken - og så var der hældt en spand hundelort ud over taget på bilen.

Den 44-årige så også to mænd flygte fra stedet, og han var ikke i tvivl om, hvem det var. Han ringede til politiet, der kunne anholde den ene mand på hans bopæl, mens den anden forsøgte at gemme sig i et krat i nærheden, fortæller politikommissær Emil Thomsen.

Begge mænd blev taget med på politistationen og afhørt. Det er nu sigtet for hærværk, og er blevet løsladt igen, fortæller Emil Thomsen.