Skænderi over en øl udløste røveriforsøg og trusler: To 17-årige drenge dømt

AALBORG:En berøring af en øl var sidste år nok til, at to nu 17-årige drenge overfaldt en anden dreng og forsøgte at røve ham.

De to drenge - der dengang var 16 år - er nu blevet idømt syv måneders betinget fængsel for røveriforsøg og vidnetrusler.

Det oplyser anklager Christian Jacobsen.

Episoden begyndte ved Kennedy Arkaden 4. juli sidste år omkring klokken 01.15. Det var her, de to 17-årige drenge blev sure over, at den anden dreng rørte deres øl.

Som umiddelbar reaktion startede de med at afkræve den anden dreng en bøde i form af, at han skulle give dem sine AirPods, sit ur og telefon. Det gjorde han dog ikke, og episoden gik lidt i selv selv.

Så meget, at alle tre drenge kunne tage en bus sammen til Aalborg Øst. Men da de steg af bussen eskalerede situationen igen.

Her forsøgte drengen, der var blevet truet af de to drenge, at stikke af. Men han blev løbet op og væltet omkuld af de to 17-årige, som igen forsøgte at tage tingene fra drengen.

Denne gang tog de dog kvælertag på ham og rev hans t-shirt i stykker. Som afslutning truede de to 17-årige den anden dreng med vold, hvis han fortalte noget til nogen.

17-årige: En misforståelse

I Retten i Aalborg nægtede de 17-årige sig skyldige. De erkendte, at der havde været et kontrovers omkring en øl, og også at de havde løbet efter ham også revet hans t-shirt i stykker, forklarer Christian Jacobsen.

De mente dog, at den anden dreng havde misforstået situationen. Den to 17-årige afviste nemlig, at de ville begå røveri eller udøve vold, men derimod ville de blot fortælle den anden dreng, at han havde opført sig dårligt, forklarede de.

De to 17-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.