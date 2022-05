Skolebørn lokket med slik og truet med hobbykniv

HJØRRING:To mindre skolebørn på Lundergårdskolen i Hjørring var mandag udsat for en så voldsom episode, at skolens SFO-leder, Mona Larsen, mandag aften har givet skolens forældre en skriftlig orientering.

Her forklarer hun, at to 11-12 årige drenge, der ikke går på skolen, med løfte om slik lokkede et par mindre drenge væk fra skolens multibane.

- Men da drengene kommer over, vifter den ene truende med en hobbykniv, skriver SFO-lederen i sin besked til forældrene, hvor hun også forklarer, at en af skolens pædagoger var tæt på episoden og fik den stoppet, inden den udviklede sig.

- Der er taget kontakt til de implicerede, og der bliver videre taget hånd om sagen, skriver SFO-lederen.

Nordjyske har talt med skoleleder Jan Andersen, som mandag han været væk fra skolen på seminar. Han bekræfter dog, at der har været en episode.

- Men umiddelbart har jeg ingen kommentarer. Det er ved at blive håndteret, og flere informationer har jeg ikke lige nu. Det får jeg i morgen, forklarer Jan Andersen.