Skovområde svitset af for anden gang på et døgn

HIRTSHALS:To gange inden for 24 timer måtte Nordjyllands Beredskab køre til en naturbrand i et skovområde på Niels Juelsvej i Hirtshals.

Det fortæller indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Dennis Møller Jensen.

Tirsdag aften opstod en brand på et cirka 100 kvadratmeter stort område. Brandbiler og brandfolk tog afsted og fik slukket ilden og forlod stedet tirsdag aften.

Det viste sig dog, at ikke alle gløder var helt slukket.

Onsdag eftermiddag klokken 14.10 kom en ny melding om brand i samme område, som beredskabet måtte slukke.

- Ved hjælp af de rigtige vind- og vejrforhold har der muligvis været en glød fra tirsdag, der har blusset det hele op igen, siger indsatslederen.

Skovområdet ligger omkring 50 meter fra et industriområde, men indsatsleder vurderer, at der ikke har været fare for spredning.

Beredskabet fik hurtigt kontrol over branden både i første og anden omgang, så skovbunden er i mindre omfang svitset af.

Nordjyllands Beredskab vil være til stede ved området det meste af onsdag eftermiddag. Her vil de gennemsøge området med termiske kameraer.

- Vi prøver som udgangspunkt altid at sørge for, at tingene ikke blusser op igen, men ja, vi vil nødig køre hertil for tredje gang, siger Dennis Møller Jensen.

Der er ikke sket personskade i forbindelse med branden.