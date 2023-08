Politiet kigger mod grupperinger i Aalborg efter skudepisode

Der er stadig en række uafklarede spørgsmål ovenpå skudepisoden fredag aften midt i Aalborg.

Hvem skød på hvem? Blev der skudt med skarpt? Og hvorfor blev der skudt?

Status lige nu er, at der skete en skudveksling mellem en gruppe mænd på gaden og personer i en sort Volvo kort før klokken 19.18 fredag aften i krydset mellem Nyhavnsgade og Rendsburggade.

Det ligger fast, efter politiet har fundet afskudte patronhylstre. Men det er stadig uvist, om der er tale om skarpe skud eller om løse skud, fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Det skal de tekniske undersøgelser af hylstrene fastslå.

Skuddene blev også hørt af en række vidner. Der var både regatta og koncert i Aalborg, så der var mange mennesker i midtbyen.

Nordjyske talte fredag med vidner, der havde hørt et projektil ramme et skilt på havnen.

Der er også et mærke i skiltet, men politiet kan endnu ikke fastslå, om der er tale om et skudhul, fortæller Niels Kronborg.

Politiet har undersøgt et skilt på havnen, der muligvis er ramt af skud Foto: Jan Pedersen

Politi: Interne opgør

Ingen blev umiddelbart ramt af skuddene. Der er i hvert fald ingen, der efterfølgende har søgt lægehjælp for skudsår, oplyser Niels Kronborg.

Men politiet mangler fortsat at identificere personerne, der var var til stede ved skudepisoden. Det er dog stadig formodningen, at det var et internt opgør i det kriminelle miljø i Aalborg.

- Det er naturligt at kigge mod de grupperinger, vi har i Aalborg, lyder det fra Niels Kronborg.

Det er tidligere set, at forskellige grupperinger har skudt med løse skud - men der har også tidligere været to skudepisoder, hvor der blev skudt med skarpt mod biler.

I marts 2021 blev en person ramt af skud i benet, da personer fra GT-gruppen affyrede flere skud mod en bil i Idrætsbyen.

I januar i år blev en 33-årige mand ramt af skud, mens hans sad i sin bil. Her var det et internt opgør mellem personer i bandemiljøet.

Opfordring: Gem videooptagelser

Udover tekniske undersøgelser og afhøring af vidner skal politiet gennemse videoovervågningen fra midtbyen.

I den forbindelse opfordrer Niels Kronborg til, at personer og forretninger i området gemmer videooptagelserne.

En 19-årig mand blev kortvarigt anholdt i sagen natten til lørdag. Han blev efterfølgende løsladt, men politiet efterforsker stadig mod ham, oplyser Niels Kronborg.

Har man været vidne til skudepisoden eller har andre oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.