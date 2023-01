Skudepisode i Aalborg: Offer og mistænkte var fra samme bande

AALBORG:Søndagens skudepisode på Vesterbro i Aalborg, hvor en 33-årig mand blev ramt af to skud, var formentlig et internt opgør mellem personer i samme rocker/bandemiljø i Aalborg.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har det 33-årige skudoffer nemlig tidligere været en del af HA-støttegruppen AK81. Og de tre personer, der er anholdt i sagen - to 18-årige mænd og en 20-årig kvinde - skulle også have relationer til AK81.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen ønsker ikke at kommentere på det konkrete tilhørsforhold men bekræfter, at skudepisoden har relationer til rocker/bandemiljøet i Aalborg.

- Og der er ikke tale om personer fra modstridende bander, siger han.

Det kan handle om gæld

Ifølge Nordjyskes oplysninger skulle skudepisoden være udløst af, at den 33-årige har en gæld i underverdenen.

Det kan Frank Olsen dog hverken be- eller afkræfte.

- Vores formodning er, at det er en intern stridighed mellem de mistænkte og den forurettede. Hvad det præcis bunder i, tør jeg ikke sige noget om endnu, siger Frank Olsen.

Det er noget af det, efterforskningen skal forsøge at kaste lys over. Ligesom de nærmere omstændigheder omkring skudepisoden også skal undersøges nærmere.

Blandt andet om det var et tilfældigt møde, der endte i skud - eller om det var planlagt.

Kørte selv på sygehus

Den 33-årige blev ramt af skud kort før klokken 13 søndag, da han kom kørende på Vesterbro. Skuddene blev affyret fra en anden bil, der efterfølgende stak af.

Den 33-årige kørte selv på sygehuset efter at være blevet ramt to gange. Det var også her den blå BMW, som den 33-årige kørte i, blev fundet med en knust siderude - formentlig efter skud.

De tre mistænkte bliver mandag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor de er sigtet for drabsforsøg.