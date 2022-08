Skyldig i makabert drab på 45-årig

AALBORG:En 23-årig kvinde og hendes 36-årige tidligere kæreste er begge skyldige i det makabre drab på en 45-årig mand.

Det har et enigt nævningetinget ved Retten i Aalborg netop afgjort.

Det tidligere kærestepar er fundet skyldige i drab i forening ved sammen at have udsat den 45-årige for grov vold og mishandling over flere timer 30. april sidste år, inden han blev kvalt med et bælte.

Den 45-årige blev blandt andet gennembanket med et jernrør, blev mishandlet med mindst 40 snit og stik med en kniv, ligesom han fik indsprøjtninger med wc-rens.

Under retssagen er det kommet frem, at den omfattende og makabre vold ikke i sig selv var dødelig – men altså mere havde karakter af mishandling. Derimod blev den 45-årige kvalt med stor kraft, slog en retsmediciner fast.

Mishandlet og kvalt

Det var formentlig en eller anden form for jalousi eller hævn, der var motivet til drabet. Den 45-årige havde tidligere haft et seksuelt forhold til den 23-årige, og ifølge kvinden havde han dengang udsat hende for overgreb.

Det fik den 36-årige, nye kæreste til at komme op i det røde felt, og det endte altså i drab. Under retssagen er der dog sået tvivl om, hvorvidt den 23-åriges dystre fremstilling af den dræbte var sand eller manipulation.

Men hun har under hele sagen nægtet sig skyldig i drabet og i stedet forklaret, at det var den 36-årige, der udøvede volden og kvalte den 45-årige i ren jalousi, og at hun blot var en tilskuer i chok.

Kvinden har kun erkendt, at det var hende, der gav den nu afdøde indsprøjtningerne, men at det var sket efter ordre fra den 36-årige.

Den 36-årge har derimod tilstået både grov vold samt også medvirken til drab. Han har detaljeret forklaret, hvordan han snittede og tæskede den 45-årige, men ifølge ham var det den 23-årige kvinde, der til sidst kvalte den nu afdøde.

Anklager og forsvarer skal nu procedere for, hvilken straf de mener, de to skyldige skal have.

Der forventes at falde dom senere i dag.