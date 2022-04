Forlod restauration og blev sparket og slået med flaske

HIRTSHALS:Næsten to måneder efter en grov voldsepisode i Hirtshals efterlyser politiet nu vidner, der kan hjælpe med opklaringen.

Ifølge politiet blev en 45-årig mand udsat for grov vold ud for restaurationen No. 1, Nørregade 4B i Hirtshals.

Det skete 18. februar omkring kl. 22, da den 45-årige forlod restaurationen.

Ude på gaden blev den 45-årige slået i hovedet med et glas eller en flaske, og han blev derefter sparket flere gange i hovedet af en ukendt gerningsmand.

Umiddelbart havde den 45-årige ikke haft uoverensstemmelser med gæster på restaurationen, oplyser politiet.

- Offeret fik alvorlige skader i hovedet som følge af volden, siger politikommissær Thomas Due Albrektsen, der leder efterforskningen.

Siden anmeldelsen dengang har politiet forgæves forsøgt at finde frem til gerningsmanden til den brutale vold. Men afhøring af voldsofferet og flere vidner har ikke givet noget gennembrud.

Derfor leder politiet nu efter flere vidner i håb om at kunne finde frem til voldsmanden.

- Den ansvarlige for volden skal stilles til regnskab for sine handlinger, og derfor søger vi nu efter flere vidner i offentligheden i håb om, at vi kan opnå et gennembrud i sagen, udtaler Thomas Due Albrektsen i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.