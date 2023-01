Slingrende bilist stoppet af politiet: Havde 100 gram hash i stjålet bil

THY:Torsdag blev en travl dag på vejene for lokalpolitiet i Thisted.

Først stoppede en patrulje kl. 11.54 en 40-årig lokal mand, da han kom kørende i bil på Aalborgvej.

Manden har intet kørekort, og det fik han en sigtelse for. Samtidig var det ikke hans egen bil, så køretøjets retmæssige ejer - en 40-årig kvinde - får en sigtelse for at overlade sin bil til en person uden kørekort.

Kl. 15.13 indgik en anmeldelse til 112 om en bil, der kørte slingrende, også på Aalborgvej.

Det fik politiet til at rykke ud til stedet, hvor de fik identificeret bilen og taget kontakt til føreren, som viste sig at være en 28-årig lokal mand.

Patruljen fik hurtigt mistanke til, at manden kunne være påvirket af stoffer, og derfor fik han en sigtelse for narkokørsel. Han havde samtidig heller intet kørekort, hvilket han er blevet sigtet for.

Ydermere viser det sig, at bilen er brugsstjålet med rette nøgle fra Thisted, og da politiet endelig gennemgår manden og bilen, finder de frem til 100 gram hash, som manden nu er sigtet for at være i besiddelse af.

Kl. 17.07 fik politiet endnu en anmeldelse om et brugstyveri i Thisted, hvor en 20-årig mand var kørt af sted i en bil, der ikke tilhører ham.

Her gik opklaringen dog forholdsvis hurtigt, for der viste sig at være en familiær relation mellem anmelder og gerningsmand, fortæller politikommissær Henrik Skriver Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

- Han havde ikke fået lov til at tage bilen, så derfor er der tale om brugstyveri, siger politikommissæren.