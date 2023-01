Smadrede ekskærestens motorcykel med økse og tævede hendes søn

BRØNDERSLEV:En nu 40-årig mand fra Brønderslev-egnen var tilsyneladende så utilfreds i forbindelse med et brud med en nu tidligere kæreste, at det gik helt galt for ham.

Den 21. juli 2022 gik han i hvert fald amok og smadrede ekskærestens motorcykel - en Moto Guzzi - så den fik skader for over 40.000 kroner.

Det fremgår af anklageskriftet mod den nu 40-årige mand, der netop har fået dom for både ødelæggelsen af motorcyklen og flere andre forhold, som først blev begået i november 2022.

Den dengang 39-årige mand brugte en økse til at smadre ekskærestens motorcykel. Det gik ud over både udstødningsrør, tank, motorblok, forskærm, vindskærm og blinklys.

Med i anklageskriftet var også grov vold mod ekskærestens søn.

20. november sidste år indfandt den dengang 39-årige mand sig først på aftenen på sin tidligere kærestes adresse på Brønderslevkanten. Her smadrede han først en siderude i kvindens bil, dernæst smadrede han en rude i en dør og kom ind i ekskærestens hus, hvor hans voldsomme vrede gik ud over kvindens unge søn.

Han blev ifølge anklageskriftet tævet med et bræt, som blandt andet ramte ekskærestens søn på hånden. Den dengang 39-årige forsøgte også at ramme den unge mand i hovedet, men det mislykkedes dog.

Umiddelbart efter voldsepisoden truede han også den unge mand. Ifølge anklageskriftet havde han sagt til ham, at "du skal ikke sige det her til nogen, ellers gør jeg det samme mod din far", ligesom tiltalte efterfølgende sendte en sms til ekskæresten med beskeden: "Du melder ikke noget, efter det du har gjort".

Den meget ophidsede mand kørte fra adressen i Brønderslev, og det var under kørslen et par timer efter voldsepisoden, at han blev spottet af en politipatrulje og anholdt. Det viste sig efterfølgende, at den 40-årige havde kørt bilen med en alkoholpromille på 2,30.

Under retsmødet ved Retten i Hjørring nægtede den nu 40-årige overhovedet at udtale sig. Så der kom ikke mere frem om årsagen til hans voldsomme vrede.

- Han blev dømt for alle forhold i anklageskriftet og fik en kombinationsdom på fire måneders ubetinget og to måneders betinget fængsel, fortæller anklager Lone Lyngsø, Nordjyllands Politi.

Den nu 40-åriges bil blev i forbindelse med dommen konfiskeret, og han blev også frakendt retten til at føre bil i tre år.

Den dømte mand har siddet varetægtsfængslet siden et grundlovsforhør 21. november, og efter retsmødet kunne han forlade retten til senere afsoning af reststraffen.

Han modtog dommen, oplyser anklager Lone Lyngsø.