Smadrede ruder i hus og slog beboer med bat

BRØNDERSLEV:En 39-årig mand er blevet varetægtsfængslet i tre uger, sigtet for at have udsat en 19-årig mand for et groft overfald i hans eget hjem.

Overfaldet skete omkring klokken 19.30 på den 19-åriges bopæl i Brønderslev. Her er den 39-årige mand sigtet for at have smadret flere ruder i både en bil og i huset, inden han slog løs på den 19-årige med et bat.

Efter overfaldet truede den 39-årige den unge mand i forsøget på at få ham til at lade være med at melde ham til politiet.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak.

Den 39-årige mand blev anholdt halvanden time senere i sin bil i Brønderslev.

De to mænd kender hinanden i forvejen, fortæller Peter Skovbak der ikke ønsker at oplyse yderligere om sagen, da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.