Snarrådig landmand reddede sin høst fra at gå op i røg

STORVORDE:En landmand fra Storvorde reagerede hurtigt, da der pludselig gik ild i marken under høstarbejde onsdag eftermiddag.

Det fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

Landmanden var i gang med at høste, da der gik ild i kornet under mejetærskeren. Mens marken stod i flammer, fik flere personer på stedet inddæmmet branden med plove og gummigeder, så den ikke spredte sig yderligere.

Da beredskabet nåede frem til stedet, var det nemt for dem at slukke branden, da den var inddæmmet.

Landmændene bliver rost for deres hurtige ageren i situationen, der sikrede, at branden ikke skabte yderligere fare.

- De har hørt efter rådene om, at man skal være agtpågivende, når der opstår brand. De har faktisk reddet resten af marken, siger indsatslederen.

Han vurderer, at et areal på omkring 20.000 kvadratmeter er brændt af.

Det er endnu uvist, hvad der er skyld i branden.

- Det kan være så mange ting, der gør, at marken bryder i brand. Det kan for eksempel være, at en sten har lavet en gnist, da mejetærskeren kører over, men vi ved det ikke, siger indsatslederen.

Beredskab var afsted med syv mand i en sprøjte- og en tankvogn.