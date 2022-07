Sommer i Skagen: Gæster tager festen med bag rattet

SKAGEN:Vi nærmer os uge 29, og indbyggertallet i Skagen er på den årlige rejse mod de knap 8000 fastboende mod de ca. 50.000, der er i byen, når solen står højest på himlen.

Det skaber fest og glade dage i byen, men af erfaring følger andet også med, og derfor øger Nordjyllands Politi også patruljeringen i sommersæsonen.

Det gav bonus i weekenden, hvor ordensmagten fik stoppet tre bilister, som aldrig burde have sat sig bag rattet.

Lørdag aften sket det for en 32-årig mand fra Aarhus. Kl. 22.42 stjal han en bil i midtbyen, som var efterladt med nøglerne i, men blot seks minutter senere blev han standset af en patruljevogn og efterfølgende sigtet for brugstyveri, spirituskørsel og narkokørsel.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Han oplyser desuden, at ejeren af bilen kan vente en bøde for at efterlade sit køretøj med nøglen i.

Søndag midt på eftermiddagen blev en 66-årig kvinde fra den sydlige del af Frederikshavn Kommune stoppet i sin bil syd for Skagen. Også hun blæste alkometret så højt op, at hun blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og taget på hospitalet for at få taget en blodprøve, som præcist skal fastslå, hvor høj hendes promille var.

Kl. 02.30 natten til mandag fik en politipatrulje mistanke om, at føreren af en bil i Skagen ikke var helt appelsinfri. Bag rattet sad en 25-årig kvinde fra Odense, og mistanken viste sig at holde stik. Også hun blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, før hun blev taget med for at få foretaget en blodprøve.