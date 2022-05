Spar Nord-direktør efter svindel-sag: Jeg blev også tjekket

NORDJYLLAND:Da Spar Nord opdagede, at bankens tidligere kommunikations- og marketingdirektør Ole Madsen gennem 15 år havde svindlet for 20 millioner kroner, gik bankens interne revision i gang med at undersøge omkring 50 andre ledende medarbejdere, også direktører.

- Det gælder også mig, siger administrerende direktør Lasse Nyby fra Spar Nord.

Men den interne revision konkluderede, at andre ledere ikke havde været indblandet i svindel.

- Heldigvis viste det sig at være en enlig svale, siger Lasse Nyby.

Derfor kunne svindlen ske

Men hvordan kan en direktør i banken over 15 år bedrage for 20 millioner kroner, blandt andet ved hjælp af falske fakturaer, uden at det bliver opdaget?

Det har Lasse Nyby denne forklaring på:

- Det kan man, fordi man sidder på et forretningsområde, hvor man har et pænt stort budget til marketing og kommunikation - og så laver nogle fakturaer, som ligner konsulentydelser, vi har købt udefra. De fakturaer har man selv attesteret og sendt videre til betaling.

- De beføjelser, man dengang havde som direktør, var sådan, at man selv kunne attestere fakturaerne, når de blev holdt inden for budgettet, siger Lasse Nyby.

Luksusrejser og dyr vin

Svindlen løb op i en million til halvanden million kroner årligt.

Penge som Ole Madsen - ifølge egen forklaring til finans.dk - blandt andet brugte på luksusrejser til op mod 400.000 kr., tøjsæt til 40.000 kr. og vine til 1000 kr. flasken.

Efter svindlen blev opdaget, har banken skærpet sin kontrol.

- Vi har reduceret de beløb, man som leder selv kan attestere til udbetaling. Og vi har også reduceret de beløb, man kan attestere, når man bruger bankens firmakort, siger Lasse Nyby.

- Vi har ikke skjult sagen

Spar Nord orienterede Finanstilsynet, efter svindelsagen blev opdaget i 2020, og i februar 2021 blev bedrageriet meldt til politiet. Men bankens administrerende direktør afviser, at man har fortiet sagen for offentligheden, selv om det først er nu - i 2022 - den er kommet frem i medierne:

- Vi har ikke på nogen måde forsøgt at holde sagen skjult, siger Lasse Nyby.

Ifølge bankens direktør har tabet på millionsvindlen ikke berørt kunderne, men aktionærerne:

- Vi ville jo have haft et resultat, som over de 15 år var 20 millioner højere, hvis det her ikke var sket, siger Lasse Nyby.

Banken håber på at begrænse tabet ved konkursbegæringen mod den tidligere direktør. Hvis der altså er penge at hente dér.