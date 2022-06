Sparkede chefen i hovedet flere gange: Mand varetægtsfængslet

SNEDSTED:Ved et grundlovsforhør tirsdag kl. 12 ved Retten i Holstebro er en 25-årig bosnisk mand blevet varetægtsfængslet i 14 dage.

Det oplyser anklager Christian Poulsen.

Manden, der er bosnisk statsborger og ikke har nogen fast adresse i Danmark, er sigtet efter den grove voldsparagraf §245.

- Han er sigtet for at have sparket en anden mand i hovedet 4-5 gange, siger Christian Poulsen.

Anklageren fortæller, at de to mænd godt kendte hinanden i forvejen.

- Der har været et arbejdsrelateret kendskab imellem dem. Angiveligt har den forurettede i sagen i en eller anden form været arbejdsgiver for den sigtede, forklarer anklageren.

Den forurettede i sagen, som er en 62-årig mand med kroatisk baggrund, der er bosat i Danmark, pådrog sig mindre kvæstelser, da han forsøgte at værge for sig, men han er ikke alvorligt tilskadekommen.

Den bosniske mand har delvist erkendt forholdet.

- Han vil godt erkende en del af det, men det var ud fra en nødværgebetragtning, fordi der havde været noget tumult og et gensidigt slagsmål, siger Christian Poulsen.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle den bosniske mand i foreløbigt 14 dage.

- Det har man valgt ud fra det, der hedder "unddragelsesrisiko". Fordi han ikke er statsborger her i landet og ikke har fast adresse, så vil man sikre hans tilstedeværelse på denne måde, siger anklageren.