Spillede 3 mio. på hundevæddeløb på arbejdsgivers regning

PANDRUP:Virtuelt hundevæddeløb for tre millioner kroner.

Så meget nåede en dengang 33-årig medarbejder på en tankstation i Pandrup at spille for på arbejdsgiverens regning, inden hun blev opdaget. Det foregik, når hun var alene på vagt i en periode på godt godt fire måneder fra november 2017 til marts 2018.

Svindelnummeret bestod ganske enkelt i, at medarbejderen via spiludbyderen Cashpoint spillede på de virtuelle hundevæddeløb, men undlod at lægge penge i kassen.

Arbejdsgiveren blev opmærksom på tricket, da man fik øje på en kassedifference i forhold til Cashpoint-spillene, der slet ikke stemte.

- Og så kunne man konstatere, at 93 procent af de her spil fandt sted, når hun havde vagter, fortæller anklager Mette Vestergaard, Nordjyllands Politi.

Mandag eftermiddag blev den nu 37-årige kvinde ved Retten i Hjørring idømt ét års betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Ifølge anklageren betød flere omstændigheder, at straffen ikke blev hårdere:

- For det første er det en fire år gammel sag, og så har det også været en formildende omstændighed, at hun har spillet løs, men ikke taget gevinsterne. Tabet for arbejdsgiveren har derfor ikke været på tre millioner, men 350.000 kroner, fortæller Mette Vestergaard.

Den 37-årige var ifølge anklageskriftet sigtet for spil for 3,5 millioner og et tab på mindst 440.000 kroner, men dommeren fandt altså ikke bevis for hele beløbet.

Kvinden modtog dommen, men erkendte dog ikke at have tabt mere end 60.000 kroner.