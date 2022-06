Spillede høj musik, smed nabo ind i hæk og greb fat i politipistol

MARIAGER:Høj musik og klager fra naboer i Mariager udviklede sig dramatisk torsdag eftermiddag. Så dramatisk, at en 42-årig mand nu er varetægtsfængslet, siget for både vold, at forsøge at tage en pistol fra en betjent og for trusler.

Det hele begyndte omkring klokken 17 på mandens adresse i Mariager. Her klagede hans naboer over, at manden spillede høj musik, men det havde umiddelbart ingen effekt på lydniveauet fra den 42-åriges bopæl.

Naboerne anmeldte derfor larmen til politiet, men inden patruljen nåede frem, var der opstået skænderi mellem den 42-årige og en kvindelig nabo, og ifølge sigtelsen endte det med, at manden smed naboen ind i en hæk, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Greb fat i politipistol

Da politiet ankom til stedet, var den 42-årige heller ikke særlig medgørlig. Han blev derfor taget med på stationen i Hobro, og her eskalerede situationen yderligere.

For mens den 42-årige skulle have taget billede og fingeraftryk, greb han - ifølge sigtelsen - pludselig fat i en af betjentenes tjenestepistoler og forsøgte at trække den ud af hylstret.

Det lykkedes dog ikke, men alene forsøget betyder, at den 42-årige nu er sigtet for forsøg på overtrædelse af straffelovens hårde paragraf om ulovlig våbenbesiddelse, hvilket kan sende ham mindst to år bag tremmer.

Truede betjente på livet

Men det stoppede ikke her. Den 42-årige er også sigtet for efterfølgende at have truet betjentene med at dræbe dem, og da han senere skulle transporteres til politistationen i Aalborg, sluttede manden det hele af med at sparke en betjent i ryggen, fortæller Thomas Klingenberg.

Under fredagens grundlovsforhør nægtede den 42-årige dog det hele. I stedet forklarede han, at det var ham, der var blevet udsat for vold af politiet, fortæller anklageren.