Spritbilist flygtede fra politiet gennem 10 haver

JERSLEV:En vild flugt endte med, at en 29-årig mand natten til søndag blev anholdt for spirituskørsel.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

En patrulje opdagede spritbilisten, da de kom kørende ad Asylgade i Jerslev klokken 01.45 natten til søndag. I høj fart kom bilisten kørende mod patruljen i den modsatte vognbane.

Da patruljen sætter efter ham med blå blink, gasser han op.

- Det er klart, at han forsøger at slippe væk, siger vagtchefen.

Gerningsmanden lader bilen stå, da han kommer til Sdr. Ringgade, og fortsætter sin flugt til fods. Han efterlod fire andre personer i bilen, der blev holdt tilbage af en politimand.

En anden politimand og hans hund satte efter spritbilisten.

Med hund og politimand i hælene flygtede gerningsmanden gennem 10 villahaver, inden han til sidst blev indhentet og fanget af politihunden, der holdt ham tilbage til politimanden kom til.

- Det er præcis det, som hunden er trænet i. Der var hverken bid eller noget, men han fik gerningsmanden til at standse ved at skærme ham af, siger vagtchefen om hunden, der nok fik en ekstra godbid efter indsatsen.

Gerningsmanden blev anholdt på stedet for spiritus- og narkopåvirkning, at have overtrådt flere færdselsregler samt at have kørt uden kørekort. Den 29-årig mand har fået frakendt sit kørekort ved tidligere lejlighed.

- Han kan formentlig se frem til en række bødestraffe, siger vagtchefen.

Den 29-årige gerningsmand er fra lokalområdet.