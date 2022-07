Spritbilist hamrede ind i skilt og smadrede sin Tesla

AALBORG/NØRRESUNDBY:Det var sandsynligvis efter at have passeret Limfjorden, at en 49-årig mand fra Aalborg i beruset tilstand ved 00.45-tiden natten til lørdag smadrede sin Tesla.

- Han kørte over Limfjordsbroen, og så glemte han åbenbart, om han skulle til højre eller i venstre. Så han kørte ind i et skilt og smadrede sin Tesla, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi blev tilkaldt, og patruljen kunne konstatere, at den 49-åriges promille var for høj.

- Den var godt over det tilladte. Så han er sigtet for spirituskørsel og blev løsladt efter endt afhøring, oplyser vagtchefen og tilføjer, at den 49-årige ikke har kunnet give en forklaring på, hvorfor han kørte i beruset tilstand.