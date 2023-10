Vægmaleri er raseret: - Det er godt nok noget svineri, lyder det

"Det er godt nok noget svineri."

"For helvede, hvor bliver man gal. Det er SÅ respektløst!"

"Hvad pokker ligner det!"

Sådan lyder nogle af kommentarerne i Facebookgruppen for Nors by, efter et medlem har delt billeder af byens nye vartegn, et vægmaleri med sommerfugle, som i løbet af den forgangne weekend er blevet raseret af hærværk.

Med sort spraymaling har ukendte gerningsmænd blandt andet skrevet "Lort" og "Politi" henover maleriet, der pryder tunnellen under omfartsvejen via Skinnerup Mark mod Nors.

"Det er desværre nok nogle unge, der føler sig noget så seje, håber at alle forældre i aldersgruppen tager fat i deres unge og ser dem meget dybt i øjnene, så de ansvarlige kan stå til ansvar", hedder det i en anden af de 29 kommentarer, som opslaget har affødt.

Nogle af kommentarerne på Facebook påpeger, at der er skrevet et navn og et Snapchat-brugernavn som en del af hærværket, men den omtalte person har selv i kommentarsporet nægtet at have noget med sagen at gøre.

Vægmaleriet her i viadukten under omfartsvejen byder bilisterne "Velkommen til Sommerfuglelandet". Foto: Bo Lehm

Under normale omstændigheder byder maleriet bilisterne på strækningen "Velkommen til Sommerfuglelandet", med store Dagpåfugleøjer og Nældens Takvinge i smukke farver flaksende mod en blå himmel med drivende kumulusskyer.

- Vi valgte på det store borgermøde dengang, at vores lokalområde skulle blive kendt som et “sommerfugleland”. Ikke kun for at hjælpe biodiversiteten. Men også som symbol ud fra en forestilling om at “en sommerfugls vingeslag på den ene side af kloden, kan starte en storm på den anden side”, fortalte Jens Otto Nystrup, formand for lokalrådet i Nors, til ligeher.nu i slutningen af august, hvor maleriet stod færdigt.

Sommerfuglemaleriet er udført af den engelskfødte graffitikunstner Richard Holmes, der er bosat i Sennels. Han ærgrer sig over, at nogen ikke har kunnet lade maleriet være:

- Indenfor graffiti kan man tale om tre typer mennesker: Der er dem, der, som jeg, tager ud og laver vægmalerier og større værker på bestilling, og så er der dem, der maler graffiti ulovligt på f.eks. busskure, som jeg selv gjorde det i England, da jeg var ung. De to typer kunne aldrig finde på at lave sådan noget her, for det gør man ikke indenfor graffitiverdenen. Derfor tror jeg, at det her den tredje gruppe, der bare bruger spraymaling til at lave hærværk, siger Richard Holmes.

Han oplyser, at der bliver arbejdet på at politianmelde hærværket, og han håber, at politiet vil sende nogen ud for at besigtige skaderne. Herefter agter Richard Holmes selv at tage ud for at genoprette maleriet.