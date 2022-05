Spritstiv skipper blev snuppet af snu landbetjent

LÆSØ:Det var en ualmindelig snu politimand, der onsdag aften ved 20-tiden slog til på havnen i Østerby på Læsø.

Herfra havde politimanden - den lokale sherif Peter Mortensen - nemlig fået et tip om, at man med bekymring havde bemærket, at besætningen og især skipperen på en kutter var endog meget berusede.

- Skipperen var set køre rundt på en gaffeltruck. Og han var pænt sagt skide fuld, konstaterer Peter Mortensen, der har godt styr over sin ø og dens rutiner.

- Jeg ved jo, hvornår de sejler ud, så jeg smuttede op på havnen i civil og gemte mig, så jeg kunne observere båden, fortæller han endvidere.

Undercover-aktionen gav pote. Da kutteren havde smidt fortøjningen og var en meter ude fra kajen, råbte Peter Mortensen besætningen an, og beordrede kutteren ind igen. Her viste det sig, at skipperen var påvirket langt over det tilladte. Faktisk var størstedelen af de ombordværende temmelig påvirkede af alkohol - kun en enkelt var ædru.

Og her begyndte så søforklaringerne.

- Skipperen forsøgte at flytte ansvaret for at have sejlet over på personen, der var ædru, men jeg havde jo set ham bag roret, forklarer Peter Mortensen.

Skipperen blev anholdt for overtrædelse af Søloven og kørt til regionsklinikken for udtagelse af blodprøve. Landbetjenten kontaktede ejeren af kutteren, som er hjemmehørende i Glyngøre, der kunne bekræfte, at kutterens skipper - som altså var beruset - rigtigt nok var den ansvarlige for kutteren.

- Skipperen var ikke helt tilfreds med situationen, konstaterer Peter Mortensen, som løslod den fulde skibsfører efter udtagelse af blodprøven - medfølgende en ordre om ikke at sejle, før alkoholen var fordampet.