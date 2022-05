Spritstiv tyv truede betjente - nu har han et stort forklaringsproblem

HIMMERLAND:Den ser ikke rigtig god ud...

Sådan må 57-årig mand fra Hadsund-området formentlig tænke, efter han i weekenden - med en ordentlig kæp i øret - provokerede og truede betjentene i en politipatrulje.

De fandt manden ude på en mark på Vester Korupvej ved Terndrup - godt bedugget. Her havde han mistet herredømmet i en bil og var fortsat ud på en mark.

Forinden havde politiet fået en melding om en spritbilist.

Manden havde imidlertid ikke lige tænkt sig at snakke med betjentene derude på marken. I stedet benyttede han anledningen til at give dem en ordentlig sviner.

Faktisk fik ordensmagten så mange ukvemsord med på vejen, at han - udover at blive anholdt og sigtet for spritkørsel - også blev anholdt og sigtet for trusler og fornærmelig tiltale overfor de to betjente.

Ikke nok med det. Manden havde stjålet bilen - og så havde han heller ikke kørekort.

Men her slutter historien imidlertid ikke.

For den 57-årige kommer også til at måtte stå skoleret i en anden sag. I bilen viste det sig nemlig, at der lå en tablet, et stort kontantbeløb samt et dankort, som kort forinden var stjålet ved et tyveri i en lejlighed i Nørregade i Hadsund.

- Derfor er det jo nærliggende at koble manden sammen med det indbrud, lyder det Anders Nielsen fra efterforskningen ved politiet i Himmerland.