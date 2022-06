Stak sin gode ven og bofælle ned uden grund

FREDERIKSHAVN:En 62-årig finsk mand er onsdag blevet idømt et år og to måneders fængsel for et mystisk knivoverfald på sin gode kammerat og bofælle.

Knivstikkeriet skete natten til 2. marts. Her kom den dømtes bofælle - en 59-årig mand - hjem til deres fælles lejlighed i Frederikshavn. Bofællen har i retten forklaret, at han gik ind for at sige godnat til nogle kanariefugle, da den 62-årige pludselig stod tæt ved ham, fortæller anklager Katja Gram.

Der blev ikke sagt noget mellem de to mænd. Bofællen mærkede heller ikke noget, og han så ikke en kniv. Men pludselig opdagede han, at han blødte.

Der blev stadig ikke sagt noget, og uden et ord gik bofællen ud af lejligheden og over til en nabo, hvor han tilkaldte politiet, fortæller Katja Gram.

Ingen forklaring

Det viste sig senere, at han havde alvorlige knivstik i maveregionen, som havde ramt både lever og mavesæk.

I Retten i Hjørring blev der ikke kastet lys over, hvad der præcist skete, da den 59-årige mand blev stukket i maven.

Faktisk blev det mere mystisk, for hverken offer eller den 62-årige dømte kunne forklare, hvorfor det skete.

Den dømte kunne ikke huske noget som helst, og ifølge den 59-årige havde der ikke været en konflikt mellem de to bofæller op til knivstikkeriet.

Udover fængselsdommen fik den 62-årige en udvisningsadvarsel. Han valgte at modtage dommen.