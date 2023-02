Stjal dyre stole og lamper fra villaer og virksomhed

AALBORG:En 31-årig mand tilstod mandag indbrud i en virksomhed på havnen i Aalborg, hvor der blev stjålet fire Arne Jacobsen svanestole til en værdi af ca. 168.000 kroner,

Manden tilstod også at have stjålet udendørs PH-lamper fra to villaer tidligere sammen nat. Lamper, der havde en værdi af omkring 63.000 kroner.

Det kostede den 31-årige ni måneders ubetinget fængsel, oplyser anklager Malene Lund Andersen.

Ville ikke nævne navne

Indbruddet og tyverierne skete inden for få timer om natten 20. oktober sidste år. Den 31-årige var dog ikke alene, og politiets efterforskning førte i november til, at den 31-årige og to andre mænd blev varetægtsfængslet i sagen.

De to andre mænd afventer stadig på, at deres sager kommer for retten.

Men selvom den 31-årige i Retten i Aalborg forklarede, at han lavede indbruddet sammen med andre, så ville han dog ikke sætte navne på sine medgerningsmand, fortæller Malene Lund Andersen.

Han forklarede dog, at det var ham, der brød ind i virksomheden på havnen. Og sammen med de andre gerningsmænd, slæbte de de fire designerstole ud i en bil og kørte væk. Det lykkedes også efterfølgende at få afsat stolene.