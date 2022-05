Stjal solbriller for op mod 100.000 kroner

HOBRO: Tirsdag blev en usædvanlig lang arbejdsdag for Profil Optiks butikschef Morten Andersen.

Klokken 00.45 lød tyverialarmen fra butikken nederst i Jernbanegade, og så måtte han afsted for at bese skader og gøre det stjålne op.

Tyvene var for længst over alle bjerge, men han kunne konstatere, at der var forsvundet mellem 50 og 70 solbriller af det populære mærke Ray-Ban. Til sammen har de en værdi på mellem 70.000 og 100.000 kroner, anslår Morten Andersen.

- Det er altid ærgerligt, når folk ikke kan holde fingrene fra andres ting. Vi aner ikke om brillerne nu er på vej til østeuropa eller er et sted i nærheden. måske bliver de søgt solgt på Hjallerup Marked, funderer butikschefen.

Pas på tilbud

Morten Andersen kan i hvert fald slå fast, at hvis nogen den kommende tid bliver tilbudt billige Ray-Ban solbriller uden etui, så skal de være på vagt:

- Der følger altid etui med til Ray-Ban. men dem har tyvene ikke taget. Får man sådan et tilbud er solbrillerne meget muligt stjålet, fortæller han.

Heldigvis har man stadig solbriller i huset af forskellige mærker. Også Ray-Ban.

Politiet har været i butikken og sikret sig spor af gerningsmændene. Desuden har man tirsdag besøg af eksperter, der ser på hvordan butikken kan sikres yderligere.

Tyvene kom ind ved at afliste en mindre rude.