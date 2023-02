Støtten vælter ind til bøderamt redningsmand - også fra politifolk

HANSTHOLM:- Det er helt vildt.

Det seneste døgn har Jonas Kjær fra Hanstholm befundet sig i en regulær lovestorm.

Efter Nordjyske torsdag kunne fortælle historien om den unge redningsmand, der oplevede at blive stoppet af politiet på vej ud på en redningsaktion i Nordsøen, har flere medier taget historien op.

Debatten i kommentarfelterne er rødglødende, og det er ikke gået ubemærket hen for sagens hovedperson:

- Der er kommet rigtig mange henvendelser, mest på Facebook. Jeg har kun fået positive kommentarer fra folk, der synes, at bøden og politimandens reaktion ikke var rimelig, siger Jonas Kjær.

Episoden fandt sted 29. november sidste år, hvor Kystredningstjenestens redningsstation i Hanstholm fik alarm om en "mand overbord" i Nordsøen. Som én af de deltidsansatte redningsmænd, der er tilknyttet stationen, smed Jonas Kjær straks alt, hvad han havde i hænderne, for at komme ned til redningsbåden.

Men på vejen blev han passet op af en civil politibil, og betjenten bag rattet insisterede på at færdiggøre sin politiforretning, inden han ville lade Jonas Kjær tage med ud i redningsbåden, hvormed redningsaktionen blev forsinket med fem minutter.

Den pågældende betjents ageren i sagen har vakt undren, også blandt hans kolleger i faget:

- En del tidligere politifolk, og faktisk også en enkelt aktiv betjent, har rakt ud til mig og sagt, at de ikke bakker op om det (politimandens handlinger, red.). De ville have grebet det anderledes an, fortæller Jonas Kjær.

Men også private har rakt ud med støtte til redningsmanden, både af den moralske og den monetære slags.

- Folk fra nær og fjern donerer til den indsamling, der er blevet lavet. Så langt væk som Midtsjælland er der kommet donationer fra, siger han og uddyber:

- Det er overvældende, men det var jo ikke meningen med det, at jeg ville have en masse velgørenhed. Folk behøver ikke have ondt af mig. Min mening har hele tiden været at sætte fokus på det, som jeg mener er en vigtig problemstilling, fordi en redningsaktion blev forsinket. Det var ikke fordi, jeg skulle bruge det til at skrabe penge ind.

Nordjyske bragte ligeledes torsdag et interview med advokat Jacob Forman, der har specialiseret sig i færdselssager. Et interview, som Jonas Kjær også med interesse har læst. Men selvom advokaten mener, at sagen kan vindes, er redningsmanden endnu ikke sikker på, om han vil gå i retten.

- Jeg har også hørt fra to andre advokater, som mente, at sagen ikke kan vindes. Og nu har jeg betalt bøden, men jeg har da overvejet, om jeg skulle have gjort det anderledes, fortæller Jonas Kjær, og tilføjer:

- Men jeg vil gerne sige tak til dem, der har givet positiv respons. Der er virkelig mange, på tværs af samfundet, der står sammen om det her, og det indikerer måske, at vi har et problem her, der burde kigges på.

Personen, som redningsmændene den pågældende dag blev sendt ud for at hjælpe, blev aldrig fundet.

- Det oplever vi af og til, når folk falder i vandet så langt ude på havet. Men hvorvidt, det havde gjort en forskel eller ej, at vi blev forsinket den dag, det finder vi aldrig ud af. I hvert fald havde de andre på skibet ikke hørt livstegn fra ham længe, da vi nåede frem med redningsbåden, fortæller stationsleder på redningsstationen i Hanstholm Morten Olsen.