Stoppet med tårnhøj promille - blæste alkometer over 2,0 tre gange

SINDAL:En 34-årig mand står til at miste både bil og kørekort og risikerer en tur i fængsel, efter han onsdag blev stoppet med så høj promille, at det var vanvidskørsel.

Manden kørte ad Baggevognsvej ved Sindal omkring klokken 21. En patrulje kørte tilfældigvis også den vej, og betjentene var ikke imponerede over mandens evner til at styre bilen.

Patruljen stoppede derfor den 34-årige mand, og fandt hurtigt ud af, at der var en god grund til den meget slingrende kørsel.

Han var nemlig tydeligt påvirket af alkohol og hele tre gang blæste han alkometeret op over 2,0 - helt præcis på 2,66, 2,46 og 2,72, fortæller politikommissær Lars Jensen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Den 34-årig fik lov at blæse tre gange for at være sikker på, at promillen var over 2,00. Det er nemlig grænsen for, hvornår spritkørsel anses som vanvidskørsel.

Og når der er tale om vanvidskørsel, så kan politiet beslaglægge bilen. Den endelige konfiskation af bilen sker først ved dom, når den 34-årige formentlig skal i retten på et tidspunkt.

Her står han også til at blive frakendt kørekortet i mindst tre år samt at få 20 dages ubetinget fængsel, som er nogle af de strafskærpelser der fulgte med i reglerne om vanvidskørsel fra 2021.