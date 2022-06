Stor udrykning til børnehave: 3-årigs finger sad fast i en rist

THISTED:Det kunne se voldsomt ud, da Nordjyllands Beredskab torsdag eftermiddag kørte ud til en børnehave i Thisted. Det var dog mindre dramatisk, da beredskabet nåede frem.

En 3-årig dreng havde stukket sin finger ned i et hul ned gennem en rist på en stålhåndvask og sad nu fast.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Jesper Madsen.

- Fingeren kom til at sidde fast, da den hævede op på den modsatte side, siger han.

Indsatslederen ankom som den første til stedet. Her var der faldet ro på, og den 3-årige fik lidt chips af personalet.

- Han tog det hele i stiv arm, melder Jesper Madsen.

Løsningen på uheldet blev, at beredskabet skar fingeren fri fra risten med en skævbidder, så den 3-årige havde en stålring fra risten på, men kunne altså gå fri.

Beredskabet var på stedet i 15 minutter. Auktionen tog omkring fem minutter, men redningspersonalet tog sig efterfølgende tid til, at de andre børn i børnehaven skulle have en god oplevelse.

- Det kan virke voldsomt for børn, når der kommer seks store mænd, så vi tog os tid til at være lege-onkler for de andre børn, da vi fandt ud af, at det ikke var akut-akut. Anmeldelsen ryger i kategorien "Fastklemt Maskine", og så møder vi talstærkt op, så det var vigtigt lige at få nedskaleret, siger indsatslederen.

Den 3-årige blev sendt til Thisted Sygehus, hvor rist-ringen skal tages af.

Der er ikke sket større skade på den 3-årige.