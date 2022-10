Storfisker dømt for kvotefusk: Vil frifindes i landsretten

Skagen-fiskeren Henning Kjeldsen blev i december sidste år fundet skyldig i den hidtil største kriminalsag inden for dansk erhvervsfiskeri.

Den 59-årige nordjyde blev ved Retten i Holstebro idømt en bøde på 54 millioner kroner for at have snydt med fiskekvoter.

Fiskeren og ni andre tiltalte i sagen ankede på stedet byrettens dom, og nu skal sagen prøves i Vestre Landsret.

Sagen indledes onsdag formiddag, og kravet fra de tre forsvarsadvokater er frifindelse.

Sagen handler om reglerne for fiskekvoter. Kvoterne er frit omsættelige, men der er regler for, hvor meget den enkelte fisker må eje.

Reglerne skal forhindre, at store andele af kvoterne for eksempelvis sild, makrel og blåhvilling havner hos såkaldte kvotekonger.

En enig domsmandsret i Holstebro konkluderede, at Kjeldsen gennem et netværk af stråmænd ejede langt flere fiskekvoter, end han måtte.

Stråmændene var efter rettens vurdering storfiskerens venner og familie.

Henning Kjeldsen var ikke enig. Det lagde han ikke skjul på, da dommen var blevet læst op.

- Det er ikke ulovligt. Hvordan fanden kan du blive dommer?, lød det fra fiskeren henvendt til retsformanden, som herefter beordrede Kjeldsen ud af lokalet.

Henning Kjeldsen regnes for en af landets rigeste fiskere. Han har efter dommen i byretten solgt ud af sine kvoter.

Ifølge DR Nyheder frasolgte han i foråret kvoter til en værdi af 2,4 milliarder kroner.

På Facebook gav fiskeren ifølge mediet udtryk for, at han følte sig udsat for en hetz.

- Jeg er blevet træt. Ikke træt som i træt, men træt af den politiske hetz, der har været på mig og mit rederi samt familie de sidste ja snart mange år, skrev Kjeldsen ifølge DR i et opslag i en lukket gruppe på Facebook.

Mens Henning Kjeldsen tilsyneladende har droslet ned på fiskeriet, har han skruet op for sit lokale engagement.

Senest har han ifølge Jyllands-Posten involveret sig i opførelsen af et nyt, stort feriecenter i Skagen med hotel, badeland og wellness, som skal være klart i 2024.

Der er afsat 55 retsdage til behandling af sagen, og der ventes dom til marts næste år.

