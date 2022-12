Stort politiopbud på havnen: Psykisk syg mand truede med håndgranat

NYKØBING:Nogle har muligvis bemærket, at der onsdag eftermiddag var et større politiopbud til stede på lystbådehavnen i Nykøbing.

Det skyldtes, at alarmcentralen kl. 15.10 modtog et opkald fra en 53-årig mand fra Nykøbing.

Manden fortalte, at han havde det psykisk dårligt og havde brug for hjælp.

- Men samtidig fortæller han, at han har en båd i Nykøbing Havn, hvori han har placeret en håndgranat, siger politiassistent Niels Bach Kronborg fra Skive Politi.

Kombinationen af psykisk ustabilitet og en mulig håndgranat betød, at politiet ikke tog nogen chancer, og man rykkede hurtigt talstærkt ud til havnen.

- Vi tog kontakt til manden og fik ham anholdt, for at vi kunne få arbejdsro til at finde hoved og hale i historien, fortæller Niels Bach Kronborg.

Båden blev derefter ransaget, og politiet fandt heldigvis ingen håndgranat på stedet.

Den 53-årige blev efterfølgende transporteret til Holstebro, hvor han blev indsat og fik lægehjælp.