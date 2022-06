Straksdom for handel med hash - igen

AALBORG:En 39-årig mand blev fredag idømt en straksdom på to år og tre måneders fængsel for hash-handel.

Manden havde dog to år i reststraf fra en tidligere narkodom, som blev udløst ved straksdommen, oplyser anklager Kim Kristensen.

I 2017 blev den 39-årige idømt seks års fængsel for at have handlet med 95 kilo hash og 800 gram kokain.

Erkendte ny hashhandel

Den 39-årige blev den gang anholdt, efter at politiet i en måned havde efterforsket mod ham. 10. maj fandt politiet nemlig 352 gram hash og 58.000 kroner i kontanter i en postkasse, der tilhørte den forretning, som den 39-årige bestyrede i Aalborg.

Og torsdag slog politiet så til mod mandens adresse i Brabrand, og her fandt man yderligere noget hash og 41.000 kroner i kontanter.

Han blev derfor først sigtet i et grundlovsforhør for at have solgt 1,5 kilo hash, men da han kunne erkende det meste - nemlig salg af omkring 1,1 kilo hash - blev der altså afsagt en straksdom i stedet, fortæller Kim Kristensen.

Den 39-årige valgte at modtage dommen. Han er sendt direkte til afsoning.