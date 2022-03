Strid om mundbind endte med tumult og vold

AALBORG:Strid om mundbind i en 7-Eleven-butik i Aalborg udviklede sig til tumult og vold, og torsdag blev en 24-årig mand fra Aalborg idømt 50 dages ubetinget fængsel i sagen.

Han nægtede sig skyldig og ankede straks dommen til landsretten, oplyser anklager Kim Kristensen fra Nordjyllands Politi.

I sommeren 2021 var der fortsat krav om at bruge mundbind i butikker, men det nægtede den unge mand at rette sig efter, da han en juni-aften gik ind i 7-Eleven-butikken på hjørnet af Jomfru Ane Gade og Bispensgade i Aalborg.

Han mente, at det var en grundlovssikret ret ikke at bruge mundbind, oplyser anklageren.

En kvindelig vagt forsøgte dengang at få den unge mand ud af butikken, da han ikke ville rette sig efter mundbinds-kravet. Den unge mand gav hende et knytnæveslag i ansigtet og spyttede på hende.

En anden kvinde i butikken forsøgte at dæmpe den unge mand, men hun blev også spyttet på.

I Retten i Aalborg nægtede den 24-årige, at han havde slået og spyttet. Han sagde, at vagten havde grebet fat i ham, og at han selv havde reageret i nødværge - men ikke slået.

Retten afviste dog hans beskrivelse og valgte at dømme ham for vold på baggrund af kvindernes forklaring. Nu skal landsretten så tage stilling til dommen på de 50 dages fængsel.