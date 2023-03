Sugarbabe vidnede i gangbang-sag mod tidligere politiker

HADSUND:Retten i Aalborg genoptog mandag sagen mod den tidligere byrådspolitiker Per Zeidler, der er tiltalt for at have at arrangeret gangbangs mod betaling i sit hus i Skelund.

Sagen har været længe undervej. Den skulle egentlig have været for retten i starten af 2021, men blev aflyst på grund af sygdom, og kom først i gang i juni sidste år. Her blev den ikke færdig - blandt andet, fordi der dukkede et nyt vidne op.

Dette vidne afgav forklaring mandag, og nu ser det ud til, at sagen får sin afslutning.

59-årige Per Zeidler er tiltalt for rufferi ved at have arrangeret flere gangbangs mod betaling i sit hjem i Skelund ved Hadsund fra maj til august 2019. Det skete blot få uger efter, at han var blevet idømt seks måneders betinget fængsel for at have tjent omkring 200.000 kroner på 73 gangbangs rundt om i landet.

Den tidligere politiker lægger ikke skjul på, at han tog sin interesse for sexorgier med, da han flyttede til Hadsund. Han nægter dog at have tjent penge dem.

I Retten har han tidligere forklaret, at han var en praktisk gris i forbindelse med gangbangs. Han sørgede for trygge rammer og ordentlige forhold, for drikkevarer og andre fornødenheder. Men betalingen foregik mellem kvinderne og mændene, understregede han.

Kvinde: Per sørgede for trygge rammer

Det blev bakket op af både kunder og de kvinder, som mod betaling deltog i gangbangs hos Per Zeidler, da de afgav forklaring i retten i juni sidste år.

Og det var det samme billede, som det nye vidne tegnede, da hun afgav forklaring i retten mandag.

Kvinden fortalte, at hun var Per Zeidlers sugarbabe, og at hun gik til ham, da hun ville udleve en fantasi om at være med i et gangbang mod betaling, fordi hun viste, at den 59-årige havde erfaring med at være vært.

Hun forklarede, at Per Zeidler hjalp hende med at oprette annoncen, og at han lagde hus til sex-festen og sørgede for trygge rammer.

Hun fortalte altså, at det alene var hende, der var arrangør, og at det var hende, der fik pengene fra kunderne.

Hun afviste altså pure, at Per Zeidler var nogen form for bagmand, men forklarede, at hun havde givet ham lidt penge for lån af hus til at dække vand og strøm.

Journalist gik undercover

Sagen begyndte, da en kvindelig journalist fra Kanal 5 udgav sig for at være interesseret i et gangbang og gik undercover med skjult kamera.

Hun udgav sig for at været interesseret i at prostituere sig ved et af Per Zeidlers gangbangs, og den bed ekspolitikeren øjensynligt på. Først optog den kvindelige journalist en telefonsamtale med Per Zeidler, der detaljeret forklarer, hvordan hans arrangementer foregår samt hvad pigerne tjener - og ikke mindst, at han selv tager 20 procent af omsætningen.

Telefonsamtalen resulterede i, at undercover-journalisten blev inviteret med til et gangbang 4. juni, hvor hun fik lov at være fluen på væggen for at se, hvordan det foregik.

Politiet fik lydfilen fra telefonsamtalen og den skjulte videooptagelse fra et gangbang, og de optagelser er altså de helt centrale beviser for anklagemyndigheden.

Forsvarer og anklager skal nu procedere sagen, inden retten optager den til dom. Den forventes at falde tirsdag.